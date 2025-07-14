شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعات بطولة العالم للناشئين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

تستعد اللجنة المنظمة لبطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عام، التى تُقام في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل لإنهاء كافة ترتيبات البطولة.

وحددت اللجنة المنظمة 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى:

المجموعة الأولى: السويد، البرتغال، الكويت، النمسا.

المجموعة الثانية: المجر، سويسرا، المغرب، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا، إسبانيا، كرواتيا، الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا، البرازيل، غينيا، السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا، سلوفينيا، أوروغواي، جزر فارو.

المجموعة السادسة: النرويج، فرنسا، الأرجنتين، المكسيك .

المجموعة السابعة: مصر، اليابان، كوريا الجنوبية، البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك، تونس، التشيك، الولايات المتحدة الأمريكية.