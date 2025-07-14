شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعات بطولة العالم للناشئين بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 14 يوليو 2025 03:00 ص
تستعد اللجنة المنظمة لبطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عام، التى تُقام في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل لإنهاء كافة ترتيبات البطولة.
وحددت اللجنة المنظمة 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت مجموعات البطولة كالتالى:
المجموعة الأولى: السويد، البرتغال، الكويت، النمسا.
المجموعة الثانية: المجر، سويسرا، المغرب، كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا، إسبانيا، كرواتيا، الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا، البرازيل، غينيا، السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا، سلوفينيا، أوروغواي، جزر فارو.
المجموعة السادسة: النرويج، فرنسا، الأرجنتين، المكسيك .
المجموعة السابعة: مصر، اليابان، كوريا الجنوبية، البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك، تونس، التشيك، الولايات المتحدة الأمريكية.
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