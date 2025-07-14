شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه المحلة اليوم فى أولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، فريق غزل المحلة اليوم الإثنين، فى أولى تجاربهم الودية، خلال فترة الإعداد الحالية، من أجل الاستعدادا الجيد للموسم الجديد 2025 - 2026.

ويلتقى فريق بتروجت مع غزل المحلة اليوم الإثنين فى أولى تجاربه الودية، ثم يواجه وادى دجلة الخميس المقبل، ويبحث مسئولوه عن مباريات ودية أخرى استعدادا للدورى.

وتعد أولى وديات الفريق البترولي بعد بداية فترة الإعداد، حيث سعى خلالها سيد عيد لرفع الحالة البدنية للاعبين وتعاقد الفريق مع عبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، وتسعى الإدارة لدعم الفريق خلال الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة في الدوري.