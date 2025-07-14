شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كريم نيدفيد مع الأهلي بعد التراجع المؤقت عن رحيله لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

تراجع الأهلى "مؤقتاً" عن بيع كريم وليد نيدفيد لاعب خط الوسط لفريق سيراميكا، رغم توقيع اللاعب على استمارة الاستغناء الموجه لسيراميكا.

ودخل نيدفيد ضمن اهتمامات نادى سيراميكا تحت القيادة الفنية لـ على ماهر "الأب الروحى" للاعب، وتأتي تلك الخطوة في ظل بحث كريم نيدفيد عن فرصة للمشاركة بصورة منتظمة، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات وتراجع ترتيب مشاركته في قائمة الفريق.

كريم نيدفيد من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلي، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول أثناء وجود المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى في 2014-2015، وتمت إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الأهلى ثم خرج لمودرن سبورت الموسم الماضى قبل أن يعود الأهلى مرة أخرى ويستقر به حالياً.

الإصابات هى العدو الأول والأخير لرحلة كريم نيدفيد فى الأهلى خاصة أن اللاعب يشارك ويتألق ثم تأتيه الإصابة وتبعده فترة طويلة عن الملاعب.

نيدفيد ظهر بشكل متميز ونجح فى قيادة مودرن سبورت للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة كأول بطولة فى تاريخ النادى.

ومع الأهلى توج كريم نيدفيد ببطولة الدورى 5 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة.

وشارك كريم نيدفيد في 94 مباراة بقميص الأهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.