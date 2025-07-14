شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه المصنفة 155 عالميا فى الدور الأول ببطولة هامبورج المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح ميار شريف لاعبة منتخب التنس، مشوارها في بطولة هامبورج المفتوحة اليوم الإثنين، حيث تواجه اللاعبة الأمريكية لويزا شريكو المصنفة 155 عالميا، في الدور الأول بالبطولة.

وكانت ميار شريف المصنفة الـ86 عالميًا، قد ودعت بطولة ويمبلدون للتنس ثالث ألقاب "الجراند سلام" من الدور الأول، بعد الخسارة من الروسية ميرا أندريفا المصنفة السابعة عالميًا والمتوجة بلقبى إنديان ويلز ودبي للأساتذة بنتيجة 2-0.

وتُقام منافسات بطولة ويمبلدون خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو المقبل على الملاعب العشبية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أبرز نجمات التنس حول العالم.

وتقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مركزين في التصنيف العالمى للعبة، لتقفز إلى المركز الـ86 بدلا من الـ88، وهو آخر تصنيف وصلت له اللاعبة.