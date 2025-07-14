شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته على فترتين استعدادا لوديتىّ الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما تدريباته على فترتين اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراتى الكويت الوديتين يومى 17 و20 يوليو الجارى ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم للشباب تشيلى 2025.



وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره منذ أسبوع وتدرب على فترة واحدة صباحا ، ثم حصل على يومين راحة وعاد للتدريبات على فترتين؛ الفترة الأولى كانت لمجموعة ضمت 50 لاعبا من الوجوه التى يرغب أسامة نبيه فى منحهم الفرصة لتحقيق حلمهم فى المشاركة بالمونديال، ثم تدربت المجموعة الأساسية من اللاعبين الذين خاضوا نهائيات كأس الأمم الأفريقية السابقة.. ويتطلع الجهاز الفني للوصول إلى التشكيل الأفضل استعدادا للمونديال.



وشهدت التدريبات فى المجموعة الأساسية تنفيذ بعض الجمل طبقا للبرنامج الفني نفذها اللاعبون مع علاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب بينما قاد أيمن طاهر تدريبات حراس المرمي.