شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استماع فى اتحاد الكرة لردود الزمالك حول شكوى زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمع مسئولو اتحاد الكرة واللجنة القانونية، ظهر اليوم، إلى ردود نادي الزمالك في الشكوى المقدمة من أحمد سيد زيزو، والتى يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من ناديه السابق الزمالك.

وتقدم زيزو بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأوضح اللاعب، في الشكوى التي تقدم بها المحامي أشرف عبد العزيز، أن عقده مع الزمالك كان يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 حتى نهاية 2024/2025، إلا أن النادي لم يلتزم بسداد دفعات العقد المتفق عليها.

وطالب محامى زيزو فى شكواه إلى اتحاد الكرة بحصول اللاعب على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر، وفقا للائحة الفريق، وأكد أن إجمالي المستحقات المتبقية للاعب تقدر بـ"82 مليونا و502 ألف و563 جنيهاً".