شكرا لقرائتكم خبر عن شادي حفني: نتائج مصر فى الخماسي الحديث مميزة وأصبحنا ننافس أنفسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث شادي حفني، مدير بطولتي كأس العالم وبطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، عن تنظيم البطولتين داخل مصر في الفترة من 4 حتى 14 يوليو الجاري..

وقال حفني فى تصريحاته، "تنظيم بطولتين متتاليتين في نفس التوقيت يعد أمرًا صعبًا لأي دولة، ولكن مصر أصبحت متمرسة في ذلك، والجهد المبذول في هذا الشأن من كل المنظمين واللجان إنجاز كبير فى وقت ضيق وأشكرهم عليه".

وأضاف شادي، "رئيس الاتحاد الدولي للعبة أثنى على تنظيم البطولتين، وأكد أنه اطمأن على البطولات التي تنظم فى مصر، وبالنظر لحالة التوتر فى الدول المجاورة وفى المنطقة، تظهر مصر وتنظم بطولات عالمية وتستضيف أجانب هو أمر يحسب للدولة المصرية، التي توفر مناخ آمن".

واضاف حفني، "المشاركون فى بطولة نهائي كأس العالم يعدوا أفضل اللاعبين فى العالم في اللعبة، وتمكنت مصر من حصد الميدالية الذهبية في فردي السيدات والرجال عن طريق فريدة خليل ومعتز وائل، وأصبحنا ننافس أنفسنا في اللعبة لأننا نحطم الأرقام القياسية التي حققناها سابقًا".

وتابع حفني، هذه النسخة من نهائي كأس العالم والتي أقيمت في مصر، تعد الأولى في التاريخ بلعبة الموانع بدلًا من الفروسية، لذلك كانت مصر صاحبة السبق في تنظيم البطولة بالنظام الجديد، وهو ما يعكس ثقة الاتحاد الدولي في مصر.

وواصل شادي حفني، "بطولة العالم للتتابعات هي الأولى من نوعها، ومصر أصبحت قوية ومتمرسة في تنظيم البطولات الكبرى، وحصلنا على ثقة المسؤولين لتنظيم كبرى الأحداث، وعلى مستوى النتائج، اكتساح للمصريين في كل الفئات".

وتابع، "المهندس شريف العريان غير شكل الخماسي الحديث في مصر بشكل مغاير تمامًا عما كان سابقًا، أصبحنا الأول في جميع المراحل السنية، سواء عن طريق الميداليات أو الأرقام القياسية، واللاعبون أصبحوا لا يقبلون بأقل من الميدالية الذهبية".