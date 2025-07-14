شكرا لقرائتكم خبر عن قوة النسور تتألق على شاطئ بورفؤاد مع أصوات السفن.. شاهد مران المصري والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي للنادي المصري جانباً من المران الصباحي الذي أداه لاعبو النادي المصري على شواطئ بور فؤاد، فى السادسة صباح اليوم الاثنين، تحت أنظار التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق البورسعيدي، وذلك على هامش المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم المقبل 2025-2026.

وأدى اللاعبون تدريبات قوية على رمال شواطئ بورفؤاد، بالإضافة إلى تدريبات أخرى داخل البحر وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية وتقوية العضلات.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الخميس الماضي فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بفريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.