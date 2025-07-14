شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتسلح بالوديات لتجهيز اللاعبين قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 14 يوليو 2025 01:15 م
استقر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، على خوضة سلسلة وديات لتجهيز اللاعبين استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.
وقرر نادي المقاولون العرب اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المقامة حالياً بمقر النادي بالجبل الأخضر.
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني 21 يونيو الماضي، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.
وحرص المهندس محمد عادل فتحي ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق فترة الإعداد، للتأكيد على أهمية الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.
ووجه فتحي الشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود المبذول الموسم الماضي مؤكدا على القادم يحتاج استمرارية على نفس نهج الإصرار والجدية والتركيز لتقديم ما يليق باسم المقاولون العرب ووضعه في المكانة التي تليق باسم النادي ومكانته بين كبار الكرة المصرية.
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