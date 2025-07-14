شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستخدم محمد صبحي ورقة رابحة فى ملف الصفقات مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نادي الزمالك يمتلك ورقة تفاوضية قوية فى سوق الانتقالات الصيفية، خاصة فى ملف التفاوض مع نادي بيراميدز، وذلك بعد نجاح القلعة البيضاء فى التعاقد مع الحارس المهدي سليمان خلال الأيام الماضية.

ويمنح هذا التعاقد الزمالك مرونة كبيرة فى إدارة ملف حراسة المرمى، ويفتح الباب أمام إمكانية رحيل الحارس محمد صبحي، الذي بات مرشحًا بقوة للانضمام إلى بيراميدز، في ظل حاجته الشديدة لحارس مرمى جديد قبل انطلاق الموسم الجديد.



ويُعد محمد صبحي أحد أبرز الخيارات المطروحة حاليًا أمام إدارة بيراميدز، بعدما تعثرت مفاوضاتهم مع عدد من الحراس فى الدوري المصري، حيث كان محمود جاد، حارس المصري البورسعيدي، هو الخيار الأول للنادي، لكن إدارة المصري رفضت التفريط في خدماته.



وتفتح حاجة بيراميدز لحارس مرمى باب التفاوض مع الزمالك، وقد تُستخدم ورقة محمد صبحي لتسهيل التوصل لاتفاق حول بعض الأسماء التي أبدى الزمالك اهتمامًا بها، وعلى رأسها محمود صابر، الذي أبدى بيراميدز مرونة في الاستغناء عنه.



كما يراقب الزمالك موقف الثنائي زلاكة – الذي تم قيده في القائمة الأولى تحسبًا لرحيل إبراهيم عادل – وأسامة جلال، وقد يكون أحدهما ضمن مفاوضات مستقبلية بين الناديين.

في المقابل، لا يوجد أي نقاش حاليًا حول انتقال مصطفى فتحي، حيث ترفض إدارة بيراميدز تمامًا فكرة الاستغناء عنه، وتتمسك باستمراره كأحد الركائز الأساسية للفريق.



ويعمل بيراميدز على حسم ملف حراسة المرمى في أسرع وقت ممكن، في ظل ضغط الاستعدادات للموسم الجديد، وهو ما قد يُسرّع من وتيرة المفاوضات مع الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.