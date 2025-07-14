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عماد المندوه يعتذر عن منصبه فى قطاع الناشئين بالزمالك

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عماد المندوه يعتذر عن منصبه فى قطاع الناشئين بالزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 14 يوليو 2025 01:50 م

تقدم عماد المندوه، المدير الفنى لمدربى حراس مرمى قطاع الناشئين بالزمالك ، باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه بالنادى، والذى قضى فيه سنوات عديدة.

وتقدم المندوه بالاعتذار إلى بدر حامد المشرف على قطاع الناشئين خلال الساعات الماضية، كما تواصل مع حسين لبيب رئيس الزمالك صباح اليوم وأخطره بالاعتذار.

وجاء اعتذار عماد المندوه لأسباب شخصية وظروف أسرية خاصة.

يذكر أن عماد المندوه تم الاستعانة بخدماته كمدرب لحراس مرمى الفريق ضمن الجهاز المعاون لجروس بشكل مؤقت، بعد رحيل جوزيه جوميز المدير الفنى السابق وجهازه المعاون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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