شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يتوجه إلى الإمارات غداً للكشف الطبي فى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُغادر إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز، القاهرة صباح غدٍ، الثلاثاء، متوجهًا إلى دولة الإمارات، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي في نادي الجزيرة الإماراتي، قبل الالتحاق بمعسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا.



ويأتي سفر اللاعب بعد التوصل لاتفاق نهائي بين ناديي بيراميدز والجزيرة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب اجتيازه للفحوصات الطبية بنجاح.

كان إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز، قد حسم موقفه من عرض نادي الجزيرة الإماراتي بعد حصوله على وعد رسمي من مسؤولي النادي بتسهيل انتقاله إلى أوروبا مستقبلاً، وهو ما كان مطلبًا أساسيًا للاعب قبل الموافقة على العرض.

ويعد إبراهيم عادل من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وكان يضع الاحتراف الأوروبي كأولوية في مسيرته، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي، على أن تكون محطة انتقال نحو أوروبا في المستقبل القريب.