شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لإعلان ضم ثنائي فاركو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن ضم ثنائي فاركو، أحمد شريف وعمرو ناصف، اليوم الاثنين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأنهت إدارة نادي الزمالك اتفاقها مع نادي فاركو على ضم أحمد شريف وعمرو ناصف، وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك توصل لاتفاق على ضم أحمد شريف وعمرو ناصر لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن تمت الموافقة من قبل نادي فاركو على رحيل الثنائي بعد الاتفاق على المقابل المادي للصفقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدخول فى المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الانتظام فى معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.

ويهدف المعسكر لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، ومن المقرر أن يتخلله عدد من المباريات الودية التي يتم الاتفاق عليها حاليًا، لتجهيز الفريق بشكل مثالي لانطلاق الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد بدأ فترة الإعداد الأحد الماضي، ويواصل تدريباته حاليًا باستاد الكلية الحربية، واختتم الفريق المرحلة الأولى من الإعداد بمواجهة ودية أمام فريق أورانج مساء الجمعة الماضي على الملعب ذاته، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.