شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الزمالك يوضح موقف النادي فى جلسة الاستماع الخاصة بشكوى زيزو والان مع تفاصيل الخبر

حضر محامٍ عن نادي الزمالك، اليوم الإثنين، جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، للإدلاء بأقوال النادي فى الشكوى المقدمة من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق، والتي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

زيزو يطالب الزمالك بـ82.5 مليون جنيه.. ولجنة شؤون اللاعبين تراجع مستندات الشكوى

وكان زيزو قد تقدم بشكوى رسمية عبر المحامي أشرف عبد العزيز، أكد خلالها أن عقده مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، مشيرًا إلى أن النادي لم يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد.

كما طالب محامي اللاعب بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقًا للائحة الفريق، موضحًا أن إجمالي المستحقات المتأخرة المستحقة لزيزو يبلغ 82 مليونًا و502 ألف و563 جنيهًا.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة شؤون اللاعبين مراجعة المستندات والدفوع المقدمة من الطرفين قبل اتخاذ القرار النهائي في القضية.