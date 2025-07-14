شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه بور فؤاد الأربعاء المقبل فى ثاني وديات الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، ثاني ودياته بمعسكر الإعداد للموسم الجديد، الأربعاء المقبل، ويلتقي الفريق البورسعيدي بنظيره بور فؤاد.

وخاض اللاعبون تدريبات قوية صباح اليوم، الاثنين، على رمال شواطئ بورفؤاد، بالإضافة إلى تدريبات أخرى داخل البحر وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية وتقوية العضلات.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الخميس الماضي فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بفريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.