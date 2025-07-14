7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها جلسات استماع فى اتحاد الكرة لردود الزمالك حول شكوى زيزو، وسام أبو علي ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد رفض رحيله.

وسام أبو علي ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد رفض رحيله

ينتظم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى فى تدريبات المارد الأحمر، اليوم الإثنين، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق، بعدما اتفق مع مسئولى النادي على إغلاق ملف الرحيل حالياً بسبب عدم موافقة الأهلي على العروض التي وصلت مؤخراً لضم اللاعب.

يستمع مسئولو اتحاد الكرة واللجنة القانونية، ظهر اليوم، إلى ردود نادي الزمالك في الشكوى المقدمة من أحمد سيد زيزو، والتى يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من ناديه السابق الزمالك.

منح مسئولو النادي الأهلي حسين الشحات جناح الفريق الضوء الأخضر للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، بشرط جلب عرض مالي جيد للنادي لا يقل عن 3 ملايين دولار، للموافقة على انتقاله لأي نادٍ خارجي، لاسيما أن اللاعب انضم إلى الأهلي قبل عدة سنوات مقابل رقم مالي كبير بقيمة 5 ملايين دولار.

أصبح نادي الزمالك يمتلك ورقة تفاوضية قوية فى سوق الانتقالات الصيفية، خاصة فى ملف التفاوض مع نادي بيراميدز، وذلك بعد نجاح القلعة البيضاء فى التعاقد مع الحارس المهدي سليمان خلال الأيام الماضية.

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن ضم ثنائي فاركو، أحمد شريف وعمرو ناصف، اليوم الاثنين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الموسم المقبل.

يضع نادي الزمالك اللاعب أحمد عبد القادر ، جناح الأهلي، ضمن خططه المستقبلية لتدعيم صفوف الفريق، وذلك بعد اقتراب رحيل اللاعب إلى نادي الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.