شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم ينتظم فى تدريبات الأهلي اليوم بعد التعافي من شد الضامة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى فى تدريبات فريقه اليوم، الاثنين، بعدما أنهى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، استعداداً للسفر مع المارد الأحمر لتونس لخوض فترة إعداد الموسم الجديد.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، إن ياسر إبراهيم تماثل للشفاء بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة أثناء فعاليات بطولة كأس العالم ‏للأندية، التي منعته من المشاركة في مباراة بورتو البرتغالي الأخيرة.‏

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.