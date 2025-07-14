شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس دفاع الزمالك القانوني فى جلسة الاستماع الخاصة بشكوى زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفريق القانوني بنادي الزمالك اليوم، الاثنين، جلسة الاستماع أمام لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، فى الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق.

وقام الفريق القانوني بـ نادي الزمالك بالمرافعة، وتقديم مستندات جديدة تثبت صحة موقف القلعة البيضاء، وإثبات مخالفة اللاعب لشروط التعاقد مع النادي وفقاً للوائح.

كما أكد الفريق القانوني على تحريض النادي الأهلي للاعب للتمرد ضد ناديه، وتركه فى مرحلة مهمة جداً من الموسم، وقبل نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ونهائي كأس مصر.

وفيما يتعلق بشكوى اللاعب ضد الزمالك، والتي يطالب فيها بمستحقاته المتأخرة، تم إرجاء الرد عليها لتاريخ 11 أغسطس المقبل، بناءً على طلب النادى للرد بعد استلام صورة الشكوى.