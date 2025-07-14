شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يعلن اقتراب تجديد تعاقده مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حسن ، لاعب وسط النادي الإسماعيلي، اقترابه من تجديد تعاقده مع الدراويش، بعد انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

ونشر محمد حسن، عبر خاصية الاستوري على حسابه إنستجرام، صورة لعقد موقع منه على بياض، مشيرا إلى اقتراب تجديد تعاقده مع الدراويش.

وكان محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى، وافق على تجديد تعاقده مع الدراويش لمدة موسمين بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضى.

وطلب مسئولو الإسماعيلى من اللاعب تجديد تعاقده لمدة موسمين، وهو ما وافق عليه اللاعب فى انتظار جلسة مع المسئولين لتوقيع العقد الجديد والاتفاق على الأمور المادية.

وتعرض محمد حسن لإصابة قوية بقطع وتر إكيليس خلال مباراة الإسماعيلى والزمالك فى الموسم الماضى، والتى خضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الدراويش لنهاية الموسم.