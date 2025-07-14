شكرا لقرائتكم خبر عن العلياء بن بيلا تُمثل مصر وشمال أفريقيا فى معسكر الاتحاد الدولي للدراجات بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك العلياء بن بيلا ، لاعبة المنتخب الوطني للدراجات ، في معسكر خاص ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات في فرنسا، ضمن برنامج "نجوم أفريقيا - Star Africa Program"، استعدادًا لبطولة العالم التي تستضيفها رواندا في سبتمبر المقبل.

وتحظى العلياء باهتمام خاص كونها الممثلة الوحيدة لمصر ودول شمال أفريقيا في هذا البرنامج، الذي يهدف إلى صقل مهارات أبرز المواهب الأفريقية وتجهيزهم للمنافسات العالمية الكبرى.

وفي لفتة مميزة، تابعت العلياء اليوم إحدى مراحل طواف فرنسا الدولي برفقة ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، ضمن جدول فعاليات المعسكر الذي يشمل تدريبًا ميدانيًا ومتابعة مهنية لأكبر الأحداث العالمية في اللعبة.

ويُعد انضمام العلياء إلى هذا البرنامج إنجازًا يُحسب للرياضة المصرية، ويؤكد على تطور مستوى لاعبي الدراجات في مصر، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مشاركة مشرفة في بطولة العالم المقبلة.