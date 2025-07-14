شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يتمسك بلائحة التعاقدات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو اتحاد الكرة الطائرة،بتطبيق لائحة التعاقدات الجديدة والتى تنص على أن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

يأتى تمسك الاتحاد بالرغم من إعتراض عدد من الأندية فى ظل رغبتهم فى التعاقد مع أكثر من لاعب فى الموسم الجديد.

واستقر الاتحاد على انطلاق دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الجديد 2025-2026، يوم 20 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 17 مايو المقبل.

وينطلق دوري سيدات الموسم الجديد يوم 6 أكتوبر المقبل و ينتهي يوم 3 مايو القادم وفقا لأجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية، بعدم الاعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين على صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.