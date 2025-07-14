شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستحدث لجنة للتواصل مع اللاعبين المحترفين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تشكيل لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية كل من : محمد أبو حسين وطارق أبو العنين ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، وأحمد إيهاب ووسيم أحمد وهشام عطا، وأحمد شعلان، و محمد شعبان .

وحدد القرار بتشكيل اللجنة الجديدة مهامها على النحو الأتي :



‏- إجراء البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية .



‏- المتابعة الدورية للاعبين المحترفين وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم .



‏- التواصل بصفة رسمية معهم وإقناعهم بالمشروع المصري وإستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية .



‏- التنسيق بين اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات والمشاركة في التخطيط لتلك المنتخبات إعتماداً على اللاعبين المميزين .