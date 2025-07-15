شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خطارى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد التعافى.. وظهور أفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد خطارى لاعب وسط النادى الإسماعيلى، فى مران الفريق اليوم بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به وحرمته من التدريبات فى الفترة الماضية استعدادا للموسم الجديد.

وتعافى محمد خطارى من إصابته بشد خفيف فى عضلة المنشأ الأمامية، وبدأ فى الجرى حول الملعب ليقترب من التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.

وشهد مران الإسماعيلى ظهور أكثر من لاعب أفريقى فى تدريب الدراويش، والذى تعاقد معهم الدراويش فى انتظار فتح القيد لتسجيلهم وتدعيم صفوف الفريق بهم.

ونجح مسئولو الإسماعيلى فى تجديد عقد الحارس الشاب عبد الله جمال لمدة 3 مواسم، بعد الأداء المميز الذى قدمه مع الفريق فى الموسم الماضى، والذى أثبت فيه جدارته بحماية عرين الدراويش.

كما اقترب الإسماعيلى من تجديد عقد محمد حسن لاعب وسط الفريق لمدة موسمين، للاستمرار رفقة النادى بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضى.