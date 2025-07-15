شكرا لقرائتكم خبر عن مقابلات شخصية فى اتحاد الكرة لاختيار 25 دارسا للرخصة الأفريقية A7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم المقابلات الشخصية للحصول على الرخصة الأفريقية A7 بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد وإيهاب الجندى مقرر اللجنة الفنية، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصرى لكرة القدم وسعيه المتواصل لتأهيل وتطوير المدربين وقبل انتهاء فعاليات دورة الرخصة الأفريقية A6.

وتقام الدورة خلال الفترة من 17 يوليو الجارى حتى 26 يناير 2026، وسيتم اختيار 25 دارسا من بين المتقدمين.

فيما اختتمت اليوم فعاليات الكورس الرابع من دورة الرخصة الأفريقية A6 التي تقام خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2025.