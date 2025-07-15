شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية وتقسيمة للاعبى الزمالك تحت قيادة فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية، خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الخططية، ومنحهم التعليمات باستمرار لتنفيذ المطلوب، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية بطولة الملعب، لتطبيق ما تم عليه في الفقرة الفنية.

وخصص الجهاز الفني، فقرة بدنية للاعبين، وتولي الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على استاد الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض ودية أورانج مساء يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية ابتداء من غد الثلاثاء، حتى يوم 27 يوليو الجاري.