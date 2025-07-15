شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه الشمس الأربعاء المقبل فى أولى مباريات الفريق الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى سيراميكا على خوض مباراة ودية أمام فريق الشمس الأربعاء المقبل، فى أولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد، الذى يبدأ 8 أغسطس المقبل ببطولة الدورى.

ويبدأ سيراميكا مبارياته الودية أمام الشمس الأربعاء المقبل، والتى يسعى خلالها على ماهر المدير الفنى لسيراميكا تجربة بعض اللاعبين والدفع بالصفقات الجديدة لتجهيزها للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو سيراميكا عن مباريات ودية أخرى لتجربة كل اللاعبين وتجهيزهم بشكل قوي، بالإضافة إلى تنفيذ خطط اللعب التى سيطبقها فى الموسم الجديد.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى.

ورحل عن سيراميكا كل من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى، وعلى الجابرى إلى كهرباء الإسماعيلية.