شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك والجهاز الفنى يحتفلون بعيد ميلاد عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني، بعيد ميلاد عبد الله السعيد، لاعب وسط الأبيض، على هامش مران أمس الإثنين، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ونظم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني، ممراً شرفياً لعبد الله السعيد، للاحتفال بعيد ميلاده، وتمنوا له المزيد من التوفيق في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية ابتداء من اليوم الثلاثاء، حتى يوم 27 يوليو الجاري.

واحتفل عبد الله السعيد ، نجم الزمالك الحالى والأهلى وبيراميدز السابق، يوم الأحد، الماضى، بعيد ميلاده الـ40، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز قبل أن ينضم للزمالك.

ومنذ انضمامه للزمالك، شارك عبدالله السعيد في 58 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 8 أهداف لزملائه.

وساهم السعيد في تتويج الزمالك بلقبي كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، ليواصل كتابة تاريخ مميز بقميص الفريق الأبيض.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف وصنع تسعة أهداف.