شكرا لقرائتكم خبر عن حامد حمدان بـ"قلب أبيض": الله قادر حتى وإن كانت كل الأسباب حولك تقول مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط نادى بتروجت، بآماله فى الانتقال إلى الزمالك على الرغم من رفض إدارة بتروجت رحيله عن النادى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب حامد حمدان، عبر خاصية الاستورى بـ"فيس بوك": "اليقين هو أن تعلم أن الله قادر حتى وإن كانت كل الأسباب حولك تقول مستحيل".

وانتهى اجتماع جون إدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك، مع مسئولى نادى بتروجت، بشأن التعاقد مع حامد حمدان جناح الفريق البترولى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر أن طريقة إتمام الصفقة لم يتم حسمها، حيث يرغب جون إدوارد فى إدخال لاعبين فى الصفقة، إلا أن مسئولى بتروجت تمسكوا بإتمامها بالمقابل المادى.