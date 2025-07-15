شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى يعلن اعتزاله التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحكم الدولى محمد الحنفى اعتزال التحكيم بعد رحلة طويلة في الملاعب عمرها 24 سنة، شهدت العديد من الإنجازات وإدارة أكبر المواجهات المصيرية بكافة المسابقات المحلية.

وكتب الحنفى على حسابه الشخصى في فيس بوك: "فخور بما قدمته في مسيرتى التحكيمية على مدار 24 عاما.. اليوم أعتزل التحكيم".



محمد الحنفى

ويعد محمد الحنفي من الحكام القلائل الذين أداروا مباريات القمة بين الأهلى والزمالك، حيث أدار قمة الدور الثاني للدوري موسم 2017-2018، والتى شهدت فوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، واحتسب يومها ركلة جزاء للأهلي، سجل منها وليد سليمان، وكان فوز الأبيض هو الأول له في قمة الدوري منذ 11 عامًا.