شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. سموحة يصعد لنهائى كأس مصر لأول مرة فى تاريخه أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 15 يوليو 2014 فجر سموحة واحدة من مفاجآت كأس مصر، وصعد للنهائى لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على الأهلى، بعد أيام من تتويج الأخير بطلا للدورى بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى سموحة أحمد حمودى فى الشوط الأول، بينما سجل عماد متعب هدف الأهلى الوحيد من ضربة جزاء احتسبها الحكم محمد الحنفي قبل النهاية بتسع دقائق.



وفى المباراة النهائية نجح الزمالك فى التتويج باللقب على حساب سموحة بهدف حازم إمام فى الدقيقة 89، اللقب هو رقم 23 للزمالك فى تاريخ مشاركته بكأس مصر، فيما خارج سموحة الحصان الاسود في موسم 2013-2014 خالي الوفاض من البطولات بعد خسارته الدوري والكأس على التوالي.



وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 29 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.



وعربيا فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ82 بطولة محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.