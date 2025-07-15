الإسماعيلى يقترب من تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم للاستمرار مع الدراويش

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القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الإسماعيلى فى مفاوضات مجددا مع أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق، الذى انتهى عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الماضي، من أجل الاستمرار مع الفريق.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى لتجديد عقد الحارس أحمد عادل عبد المنعم بعد التجديد لعبد الله جمال لتدعيم مركز حراسة المرمى، فى ظل استمرار إيقاف القيد بسبب العقوبة التأديبية التى فرضها الاتحاد الدولى على الدراويش لسوء السلوك مع اللاعبين وكثرة الشكاوى المرفوعة على الدراويش.

ونجح مسئولو الإسماعيلى فى تجديد عقد الحارس الشاب عبد الله جمال لمدة 3 مواسم، بعد الأداء المميز الذى قدمه مع الفريق فى الموسم الماضى، والذى أثبت فيه جدارته بحماية عرين الدراويش.

كما اقترب الإسماعيلى من تجديد عقد محمد حسن لاعب وسط الفريق لمدة موسمين، للاستمرار رفقة النادى بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضى.