شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يطالب بسرعة التعاقد مع بديل إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إدارة النادي بالإسراع في التعاقد مع بديل مميز لتعويض رحيل نجم الفريق إبراهيم عادل، الذي يستعد للانضمام إلى صفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد يورتشيتش أن إبراهيم عادل يُعد من أبرز العناصر في التشكيلة الأساسية لبيراميدز، ولعب دورًا كبيرًا في النجاحات التي حققها الفريق في الفترة الماضية، ما يجعل من الضروري إيجاد بديل بنفس الكفاءة الفنية والقدرات الهجومية.

وأضاف المدرب الكرواتي إن إبراهيم عادل لاعب مؤثر ويمتلك قدرات خاصة، وغيابه سيترك فراغًا كبيرًا في الفريق، مشددًا على ضرورة التحرك بسرعة لتأمين البديل المناسب قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعمل مسؤولو بيراميدز حاليًا على دراسة عدد من الأسماء المطروحة في السوق لتلبية طلبات المدير الفني، والحفاظ على توازن الفريق الفني في المنافسات المحلية والقارية المقبلة، خاصة أن بيراميدز استقر على استمرار محمود زلاكة بعد عودته من الإعارة نظرًا للحاجة لخدماته بعد رحيل إبراهيم عادل.