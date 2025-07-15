شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي اليد يواجه الجزائر ودياً استعداداً لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف المركز الأولمبى، اليوم الثلاثاء، المواجهة الودية بين منتخب ناشئي كرة اليد ونظيره الجزائرى، فى إطار إستعداد أحفاد الفراعنة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب ناشئي اليد وديات مع أندية الرجال والبداية أمام هليوبوليس الأربعاء.

وعاد منتخب ناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفني طارق محروس الأربعاء الماضى إلى التدريبات مجددا بعد منح اللاعبين راحة عقب الوصول فجر الأحد الماضي من السويد بعد حصد المركز السادس في بطولة أوروبا المفتوحة.

وفاز منتخب ناشئي كرة اليد على جزر الفارو بنتيجة 27-22 في ختام المنافسة على المراكز من الخامس إلى الثامن.

وحقق منتخب ناشئي اليد الفوز علي فنلندا في أول لقاءات تحديد المراكز قبل التعادل مع هولندا ثم الفوز على جزر الفارو.

وفاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس، في أخر مباريات دور المجموعات علي استونيا بنتيجة 21-16 ، فى بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد.

وشهد أول ايام البطولة خسارة أحفاد الفراعمة من ايسلندا و الفوز على ليتوانيا قبل الخسارة من إسبانيا و الفوز علي بولندا الثلاثاء.

ووافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحى، على دعوة الاتحاد السويدى لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة فى بطولة أوروبا المفتوحة بهدف إعداداهم لبطولة العالم التى تنظمها مصر فى أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذى يقوده طارق محروس.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين اختار التواجد فى المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم رفقته كلا من اليابان وكوريا والبحرين