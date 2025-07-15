شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام لاعب الزمالك يترقب موعد ومكان جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب أحمد حسام لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك تحديد موعد ومكان جراحة الرباط الصليبى التى سيخضع لها الفترة المقبلة، بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى خلال المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام أورانج.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الجارية، ليتحدد بعد ذلك موعد الجراحة ومكانها سواء داخل مصر أو خارجها.

وتأكدت إصابة أحمد حسام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في المباراة الودية أمام فريق أورانج، التي أقيمت الجمعة الماضي باستاد الكلية الحربية.

وكان أحمد حسام قد تعرض للإصابة خلال مجريات اللقاء، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ما يعني غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.