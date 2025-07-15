شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، رفع الحمل البدني للاعبين وزيادة الجرعات التدريبية التي يحصلون عليها في الوقت الراهن من أجل زيادة اللياقة البدنية للاعبين ورفع كفاءتهم البدنية، من أجل التحضير القوي لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويرغب خوسيه ريبيرو فى فع اللياقة البدنية للاعبين قبل السفر إلى تونس الجمعة المقبل، لخوض معسكر مغلق في مدينة طبرقة خلال الفترة من 14 إلى 29 يوليو الجاري، ويتخلله خوض 3 مباريات ودية، مع فرث اتحاد قسنطينة والملعب البنزرتي التونسي وجاري الاتفاق على الودية الثالثة في ختام المعسكر التونسي.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.