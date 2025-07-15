شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يحدد 6 و 9 سبتمبر موعدا لوديتىّ سوريا استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حلمى طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانى على خوض المباراتين الوديتين في شهر سبتمبر يومى 6 و9 من الشهر ذاته استعدادا لكأس العرب.

وخاطب اتحاد الكرة بعض المنتخبات على رأسها قطر والكويت وسوريا، وتلقى موافقة من سوريا على إقامة المباراتين، إلا أنه لم يتم تأكد إقامتهما بشكل رسمي.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد السورى على مواجهة الفراعنة في سبتمبر المقبل، على أن يتم الترتيب لإقامة مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل.

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، الذى يشارك فى بطولة كأس العرب بقطر فى ديسمبر المقبل بقيادة حلمى طولان، أنه لا يوجد حالياً أسماء مرشحة للانضمام للفريق، وأكد حلمى طولان المدير الفنى والمتحدث باسم المنتخب المشارك فى بطولة كأس العرب أن ترديد أسماء لاعبين في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، ولم يتطرق الجهاز الفني في هذه المرحلة لمناقشات من هذا النوع، مضيفا أن الأمر سابق لأوانه، وأن جميع الأندية تخضع لفترة راحة سلبية، وبالتالي فإن فترات متابعة اللاعبين ستبدأ مع انطلاق مسابقة الدوري للموسم 25- 26.