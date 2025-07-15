شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس موقف حراس المرمى بعد التعاقد مع المهدى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

يدرس جون إدوارد، المدير الرياضى الجديد لفريق الزمالك ، مع البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني الجديد موقف حراس مرمى الأبيض الفترة المقبلة، خاصة بعد التعاقد مع المهدى سليمان وأصبح الفريق يضم محمد عواد ومحمد صبحى، بالإضافة إلى المهدى سليمان، بخلاف محمود الشناوى.

وتتجه النية إلى دخول أي من الثنائي محمد عواد ومحمد صبحى فى صفقة تبادلية مع الأندية لضم صفقات جديدة، وإن كان الأقرب خروج صبحى من الفريق، فى ظل العروض التى تلقاها الفترة الأخيرة من عدة أندية.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى اللاعب سعادته بالانتقال لصفوف الزمالك شدد الحارس على أن المنافسة مع محمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمى الفريق لمصلحة النادي، والجميع سيجتهد في الملعب من أجل خدمة نادي الزمالك.