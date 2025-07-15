شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لمهاجمي ومدافعي الأهلي استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخطط الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، لتخصيص فقرات خاصة لمهاجمي الأهلي من أجل تدريبهم على أداء بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تنفيذها في الموسم الجديد، وتنفيذ بعض الأفكار الجديدة التى يعكف على تحفيظها للاعبين من أجل تطبيقها فى الموسم الجديد، ولاستغلال كل الفرص وعدم إضاعة الفرص السهلة، كما حدث في مباريات كأس العالم للأندية.

كما يرغب ريبيرو فى تصحيح أخطاء المدافعين الفترة المقبلة، وتخصيص تدريبات لمعالج أخطاء وقصور لاعبي خط الدفاع فى التمركز والرقابة والتعامل مع الكرات الثابتة والعرضية، وكذلك فى التعامل مع هجمات المنافسين والتركيز الشديد على معالجة الأخطاء التي حدثت في مباريات مونديال الأندية الأخير.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة فى ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.