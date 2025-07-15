شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى: الكلام المفيد فى زيزو والإسماعيلى وتأجيل الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ⚫️قرار زيزو بشكوى الزمالك للحصول على مستحقات مالية يعنى أن المشاكل ستستمر بين اللاعب وناديه السابق، وبالطبع ستتفاعل الجماهير مع مراحل النزاع، هذا الكلام ليس في صالح زيزو؛ لأنه سيسير في طريق كهربا وغيره من اللاعبين الذين خرجوا عن تركيزهم، الأفضل لزيزو البحث عن طرق لإنهاء الأزمات والشكاوى مع الزمالك حتى يركز في مستقبله.

⚫️حملات الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، بعد تراجع الفريق الوطنى في تصنيف فيفا الأخير لمركزين، بعد احتلال الفراعنة المركز الـ34 عالميًا والثالث أفريقيًا خلف منتخب المغرب 12 عالميا والسنغال 18 عالميا مبالغ فيها، منتخب مصر كان يخطط لمعسكر خلال شهر يونيو الماضى، ولكن ارتباط الأهلى بكأس العالم للأندية وانتهاء الموسم وضيق وقت بين الموسمين جعل هناك صعوبة في إقامة المعسكر، التراجع مركزين ليس نهاية المطاف، وهناك معسكر في شهر سبتمبر ستعود بعده الأمور لطبيعتها.



⚫️مجلس الإسماعيلى في ورطة حقيقية بعد تزايد الأعداد التي تطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نصر أبو الحسن، خاصة أن هناك عددا كبيرا من نجوم ورموز الدراويش انضموا للجبهة التي تدعو لعقد لعمومية طارئة بخلاف أن وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية التزمتا الحياد وتركتا الأمر للتعامل بشفافية، لا بد أن يعيد نصر أبو الحسن ورفاقه النظر في سياسة عملهم ومحاولة لم الشمل أو الرحيل.



⚫️ كلام كثير عن تأجيل الانتخابات في الأندية لمدة عام حتى تستطيع الهيئات الرياضية توفيق الأوضاع والاستعداد لتطبيق تعديلات قانون الرياضة، رغم أن الوزارة تعلن قرارا رسميا، لكن الواقع والمنطق يدعوان إلى ضرورة تأجيل الانتخابات في الأندية مع اتخاذ الخطوات التي لا تضر أحدا من مجالس الإدارة، هناك انتخابات برلمانية في النواب والشيوخ، وما زلنا في خطوات وإجراءات اعتماد تعديلات قانون الرياضة، وهذا يعنى الحاجة لوقت والتأجيل.