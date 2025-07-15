شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحدد شروطه للتخلى عن باهر المحمدى بعد العرض السعودى والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادى المصرى خلال الساعات الماضية، عرضاً من الدورى السعودى بقيمة مليون دولار، للحصول على خدمات باهر المحمدى مدافع الفريق، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وكشف مصدر مسئول بالنادى المصرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصرى اشترط مضاعفة العرض المادى للموافقة على رحيل اللاعب، مضيفاً أن المصرى لن يتخلى عن أى عنصر أساسى من الفريق إلا إذا كان العرض المادى مناسب ويخدم مصلحة النادى.

وينتهى تعاقد باهر المحمدى مع المصرى فى يونيو 2026، ويحق للاعب التوقيع مجاناً لأى نادٍ فى يناير المقبل.

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادى المصرى تدريباته داخل معسكر الفريق المقام ببور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، حيث استهل المصرى المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتى بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

وكان المصرى قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الخميس الماضى فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهى المباراة التى جمعته بفريق القابوطى، والتى انتهت بفوز المصرى بخماسية نظيفة.

ونجح المصرى فى ضم صفقتين هما عمر الساعى لاعب الأهلى لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائرى منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسى نبيل الكوكى، المدير الفنى الجديد للنادى المصرى، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات فى المرحلة الثانية من الإعداد.