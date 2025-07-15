شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للإعلان عن ضم أحمد شريف لاعب فاركو خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادى الزمالك للإعلان عن ضم أحمد شريف لاعب فاركو، اليوم الثلاثاء، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض استعداداً للموسم المقبل.

وأنهت إدارة نادى الزمالك اتفاقها مع نادى فاركو على ضم أحمد شريف، وأوضح مصدر داخل نادى الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك توصل لاتفاق على ضم أحمد شريف لتدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة من قبل نادى فاركو على رحيل اللاعب بعد الاتفاق على المقابل المادى للصفقة.

كان نادى الزمالك أعلن رسمياً، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسئولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.