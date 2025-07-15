شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس تحدد 14 يوليو 2028 موعدا لحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

حددت اللجنة المنظمة لـ دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، لوس أنجلوس 2028، يوم الجمعة الموافق 14 يوليو من عام 2028، موعداً لإقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المرتقبة.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح فى مدرج لوس أنجلوس التذكارى بمدينة لوس أنجلوس، بالمشاركة مع استاد إنجلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتُقام منافسات ألعاب القوى في الأسبوع الأول من المنافسات، بينما تُقام منافسات السباحة في الأسبوع الثاني.

كما تنطلق الألعاب بمشاركة أسرع رياضيى العالم في ملعب لوس أنجلوس التذكاري، وتُقام سباقات الماراثون في نهاية الأسبوع الأخير من الألعاب.

ومن المقرر أن يتم تسليم الميدالية الأولى لدورة ألعاب لوس أنجلوس 28 في فينيسيا بيتش في اليوم الأول أيضًا، سيتم منح أول بطل أولمبي لدورة ألعاب لوس أنجلوس 28 في مدينة لوس أنجلوس.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد المصرى للاسكواش تكليف كريم درويش بطل العالم السابق، برئاسة اللجنة الفنية الاستشارية استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، كما تم تعيين كل من البطل المصرى المعتزل مؤخراً على فرج، ونور الشربيني بطلة العالم للاسكواش، أعضاءً باللجنة.