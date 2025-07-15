شكرا لقرائتكم خبر عن "قانونية" الأهلى تستعد لإخطار مصطفى يونس بموعد التحقيق بعد قرار المجلس والان مع تفاصيل الخبر

تُحدد الشئون القانونية للأهلى خلال الساعات المقبلة موعد التحقيق مع مصطفى يونس لاعب الأهلى السابق بعد قرار مجلس إدارة النادى بإحالته للتحقيق بتهمة الإساءة للمجلس ومسئوليه.

وستقوم الشئون القانونية للنادى بإخطار مصطفى يونس بموعد جلسة التحقيق بمقر النادى من أجل سماع أقواله.

وكان مجلس إدارة الأهلى قد استعرض أمس الاثنين، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادى بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها عضو الأهلى شهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادى ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.. وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلى..

- إحالة مصطفى يونس، عضو النادى، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسى للنادى.

- تكليف محمـد عثمان، المستشار القانونى للنادى، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادى ومجلس إدارته.