شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز محمد الشامى فى المصرى بعد العودة من الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

وضع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، برنامجاً خاصاً، لتجهيز محمد الشامي مهاجم الفريق، لاستعادة لياقته قبل المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة التي تعرض لها خلال الموسم الماضي.

وعاد الشامي إلى الظهور في تدريبات المصري خلال الأسبوع الماضي، حيث تم وضع برنامج تدريبي مكثف للاعب لاستعادة لياقته البدنية بعد ابتعاده لفترة طويلة عن الملعب.

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته داخل معسكر الفريق المقام ببور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، حيث استهل المصري المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الخميس الماضي فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بفريق القابوطي، والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.