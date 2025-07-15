شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم 4 صفقات..والجماهير تنتظر المزيد والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادى الزمالك فى حسم 4 صفقات حتى الأن ، وسط إنتظار جماهير الزمالك مزيد من التعاقدات خلال المرحلة المقبلة من بينها صفقة أجنبية لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد .

وأعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، التعاقد رسمياً مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما أعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يضم عمرو ناصر رسميًا لمدة 5 مواسم قادمًا من فاركو

فيما أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

يستعد نادى الزمالك للإعلان عن ضم أحمد شريف لاعب فاركو، اليوم الثلاثاء، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض استعداداً للموسم المقبل.

وأنهت إدارة نادى الزمالك اتفاقها مع نادى فاركو على ضم أحمد شريف، وأوضح مصدر داخل نادى الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك توصل لاتفاق على ضم أحمد شريف لتدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة من قبل نادى فاركو على رحيل اللاعب بعد الاتفاق على المقابل المادى للصفقة.

و يهتم الزمالك خلال الفترة الحالية بضم صفقات ديدة أمثال حامد حمدان لاعب بتروجت و أيضا أحمد ربيع لاعب البنك الأهلى بالإضافة إلى صفقة أجنبية .