شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجمّد مفاوضات تدعيم الجبهة اليُمنى بعد "فتوى" ريبيرو والان مع تفاصيل الخبر

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن ضم أحمد هاني ظهير سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناءً على رؤية الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

وأكد المدرب الأسباني للأهلي أنه مُقتنع بالثنائي محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد ومعهم العائد من جراحة الرباط الصليبي كريم فؤاد ويرى أن هذا الثلاثي قادر على قيادة الجبهة اليُمنى بشكل جيد خلال الموسم المقبل.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من ظهير أيمن بالدوري المصري للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية وأبرزهم أحمد عيد (المصري) وأحمد هاني (سيراميكا) قبل أن يتراجع مسئولو القلعة الحمراء عن قرارهم ويستقروا على إغلاق ملف تدعيم الجبهة اليُمنى حالياً بعد "فتوى" ريبيرو.

ويُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.