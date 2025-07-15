شكرا لقرائتكم خبر عن 9 صفقات ..تعرف على جميع اللاعبين المُنضمين للأهلي في صيف 2025 "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

بعد إعلان النادي الأهلي ضم محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا لمدة خمسة مواسم ، وصلت صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية حتى الأن ( صيف 2025) 9 صفقات ، وهي كالتالي

محمود حسن تريزيجيه ..انتقال من نادي طرابزون التركي محمد علي بن رمضان .. انتقال من نادي فرينكفاروزي المجري أحمد رمضان بيكهام.. انتقال من نادي سيراميكا أليو ديانج .. عائد للفريق بعد انتهاء أعارته لنادي الخلود السعودي محمد أحمد سيحا انتقال من المقاولون العرب أحمد مصطفي زيزو ..صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك محمد شريف .. صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي ياسين مرعي .. انتقال من نادي فاركو محمد شكري .. انتقال من نادي سيراميكا



صفقات الاهلي

علماً بأن الأهلي تعاقد مع حمدي فتحي على سبيل الإعارة قادماً من الوكرة القطري خلال بطولة كأس العالم للأندية حيث شارك مع الفريق في ثلاث مباريات بالبطولة التي ودعها المارد الأحمر من الدور الأول وتوّج بها تشلسي الإنجليزي على حساب باريس سان جيرمان.

وشارك زيزو وتريزيجيه وبن رمضان وديانج وبيكهام مع الأهلي في كأس العالم للأندية ، فيما تواجد سيحا مع الفريق ولم يشارك في البطولة أمم محمد شريف وياسين مرعي ومحمد شكري فقد أعلن الأهلي التعاقد معهم خلال اليومين الماضيين عقب إنتهاء البطولة العالمية.

من ناحية أخرى ، يُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.