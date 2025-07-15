شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يدخل معسكر العاصمة الإدارية ظهر اليوم،الأهلى يرفض التراجع فى ملف رحيل وسام ويؤكد: العقد شريعة المتعاقدين.

الأهلى يرفض التراجع فى ملف رحيل وسام ويؤكد: العقد شريعة المتعاقدين

تمسك مسئولو النادى الأهلى بموقفهم الرافض لـ رحيل وسام أبو على مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما فشلت الأندية التى أبدت رغبتها فى شراء اللاعب فى تقديم عروض مُناسبة لإتمام الصفقة حسب رؤية الإدارة الحمراء.

الزمالك يدخل معسكر العاصمة الإدارية ظهر اليوم يدخل فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى الجديد يانيك فيريرا ظهر اليوم الثلاثاء، معسكرا مغلقا بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

الشباب والرياضة تحيل لاعبة المشروع القومي شيماء عاطف للتحقيق وتوضح تفاصيل حالتها الطبية

قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة اللاعبة شيماء عاطف بركات، لاعبة المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي (مرحلة الصفوة)، إلى التحقيق الفوري، وذلك على خلفية ما بدر منها من إساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه إدارة المشروع القومي، بما يخالف الأعراف والمواثيق واللوائح المنظمة للعمل داخل المنظومة الرياضية. الأهلي يُجمّد مفاوضات تدعيم الجبهة اليُمنى بعد "فتوى" ريبيرو

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن ضم أحمد هاني ظهير سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناءً على رؤية الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

الزمالك يجدد مفاوضاته مع الجزيرى للرحيل عن الفريق

جدد مسئولو نادى الزمالك التفاوض مع التونسى سيف الجزيري لاعب الفريق، وكذلك وكيله، للرحيل عن الأبيض خلال الفترة الجارية، سواء بتسويق اللاعب أو الخروج على سبيل الإعارة لإفساح مكان للأجانب تحسباً للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر بعد إعلان التعاقد مع شيكو بانزا لاعب امادورا البرتغالى.

بعد محمد الحنفى.. 5 حكام يستعدون لإعلان الاعتزال

يستعد 5 حكام لإعلان قرار الاعتزال، بعدما سبقهم الحكم الدولى السابق محمد الحنفى، الذى أعلن اعتزاله مساء أمس الاثنين بعد بلوغه سن الـ47 عاما.

أحمد عيد يوافق مبدئيًا على الانتقال للزمالك وينتظر قرار المصري