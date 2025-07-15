شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حسم صفقة الفلسطينى آدم الكايد رغم المنافسة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الزمالك من إنهاء صفقة الفلسطيني آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه.

وتألق آدم كايد مع فريقه في الدوري الهولندي خلال الموسم الماضي، ولفت أنظار العديد من الأندية، حتى نجح الزمالك في التوصل إلى اتفاق نهائي معه، رغم صعوبة المنافسة والإغراءات التي تلقاها من أندية خليجية، لاسيما أن كونه لاعبًا حرًا أتاح الفرصة لعدة أندية لمحاولة ضمه، لكنه فضّل الزمالك في نهاية المفاوضات.

ويُعد آدم كايد من الصفقات المهمة التي تنتظرها جماهير الزمالك، خصوصًا أن اللاعب صغير السن (23 عامًا)، ويمثّل منتخب فلسطين دوليًا، ويمتاز بالعديد من الإمكانيات الفنية والسمات الشخصية التي تجعله إضافة قوية للفريق الأبيض.

ونجح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، في الاتفاق النهائي على كافة تفاصيل التعاقد، ويعمل حاليًا على إنهاء الرتوش الأخيرة تمهيدًا لإعلان الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد منافسة مع عدد من أندية الخليج.

وبذل جون إدوارد وفريق عمله مجهودًا مضاعفًا خلال الساعات الماضية لإقناع اللاعب بالانضمام إلى القلعة البيضاء، رغم المنافسة الشرسة مع عدة أندية خليجية حاولت خطف الصفقة، إلا أن تمسّك الزمالك ونجاحه في المفاوضات، إلى جانب رغبة اللاعب في ارتداء قميص الأبيض، رجّحت كفة ميت عقبة في النهاية.

وكان المدير الفني للزمالك، يانيك فيريرا، قد أبلغ جون إدوارد بتمسكه الشديد بضم اللاعب، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، أبرزها الوسط المهاجم والجناح، فضلًا عن إمكانياته الفنية العالية التي لفتت الأنظار.