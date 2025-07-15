شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمام المهدي سليمان إلى الزمالك.. حراس مرمى انضموا لأندية مصرية كبرى في سن متقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع الحارس المخضرم المهدي سليمان، البالغ من العمر 37 عامًا، في صفقة أثارت الكثير من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، خاصة في ظل تقدمه في السن وغيابه عن الأضواء لفترة. ومع ذلك، لم تكن هذه الحالة فريدة من نوعها في الكرة المصرية؛ إذ شهدت الملاعب العديد من الأمثلة لحراس مرمى انضموا لأندية كبرى رغم تجاوزهم الثلاثين من العمر، بل واستطاع بعضهم ترك بصمة قوية رغم عامل السن.

أبرز الحراس الذين انضموا في سن متقدمة:

1 - عصام الحضري – الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة



يُعد الحضري أبرز مثال على الحارس المخضرم الذي استمر في الملاعب حتى بعد الأربعين. بعد نجاحه مع الأهلي، خاض عدة تجارب، وانضم إلى الزمالك موسم 2010، ثم لعب لاحقًا للإسماعيلي ووادي دجلة. رغم تجاوزه الـ40 عامًا، ظل رقمًا صعبًا وساهم في تأهل مصر لكأس العالم 2018.

2 - عبد الواحد السيد – مصر المقاصة



بعد سنوات طويلة في الزمالك، انتقل عبد الواحد السيد إلى مصر المقاصة عام 2014، وهو في سن الـ37، وقدم مستوى جيدًا في موسمه الأخير قبل الاعتزال.

3 - محمود عبد الرحيم "جنش" – فيوتشر



بعد رحيله عن الزمالك، انضم جنش إلى فيوتشر وهو في سن الـ34، ونجح في تقديم أداء ثابت وساهم في حصد الفريق لأول ألقابه (كأس الرابطة المصرية 2022).

4 - أمير عبد الحميد – الإنتاج الحربي وسموحة



بعد مشواره مع الأهلي، انضم أمير عبد الحميد إلى الإنتاج الحربي ثم سموحة وهو في الثلاثينات، وشارك بفعالية لعدة مواسم رغم التقدم في العمر.

5 - الهاني سليمان – سموحة



رغم بدايته المبكرة، حافظ الهاني على مكانته كأحد أبرز حراس الدوري حتى بعد تخطيه سن الـ35، وتمسك به نادي سموحة لخبرته الكبيرة.